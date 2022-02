Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli in arrivo a Rimini per film "L’ombra del giorno"

Attualità

| 11:53 - 21 Febbraio 2022

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli con il regista Giuseppe Piccioni, saranno ospiti al Mutiplex Le Befane di Rimini giovedì 24 alle 18 in occasione dell’uscita nazionale del film “L’ombra del giorno”.



Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, protagonisti della storia di un grande amore ai tempi del Fascismo, ambientata dal regista Giuseppe Piccioni negli scenari architettonici della sua città d'origine, Ascoli Piceno, saluteranno il pubblico in sala introducendo la proiezione del film.





L’ombra del giorno. Un ballo, un gioco di sguardi, un grande amore. Il proprietario di un ristorante, Luciano, simpatizzante del fascismo come gran parte degli italiani, vive secondo le

sue regole, isolato dal mondo esterno. Ma sulla vetrina che dà sull'antica piazza, insieme ai segnali

preoccupanti di qualcosa che sta per accadere nel mondo, compare Anna, una ragazza che porta con sè un segreto, e chiede di essere assunta. Da quel momento la vita per Luciano cambia e insieme ai pericoli che si trova a fronteggiare c'è quello più grande: l'Amore. Perchè L'ombra del giorno è una storia d'amore, in quei difficili anni.

Giuseppe Piccioni. Il regista ascolano ha girato L’ombra del giorno per gran parte nella bellissima cittadina marchigiana tra Piazza del Popolo e lo storico Caffè Meletti. Il film è sostenuto dal Comune di Ascoli e dalla Regione Marche, dalla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, distribuito da 01 e prodotto da Lebowski srl e Rai cinema.

Riccardo Scamarcio. Tra i volti più noti e amati del grande schermo, complice lo sguardo sensuale e il sorriso magnetico, oltre al suo innato talento, si è fatto notare nel film “La meglio gioventù”

di Marco Tullio Giordana. La fama è arrivata con “Tre metri sopra al cielo”nel 2004: da quel momento diventa un sex symbol e attore richiestissimo.

Benedetta Porcaroli. La giovane attrice romana emersa televisivamente a soli 20 anni nella serie tv sulle giovani escort del Parioli, ha continuato la sua carriera anche cinematograficamente con ruoli intensi e drammatici, come nel recente “La scuola cattolica” liberamente ispirato ai delitti del Circeo. Da poco ha anche interpretato “7 donne e un mistero” e “Il colibrì”.