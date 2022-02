Rimini, al Tiberio un documentario dedicato al Maestro Zen Thich Nhat Hanh

Eventi

Rimini

| 10:44 - 21 Febbraio 2022

Al Cinema Tiberio di Rimini martedì 22 febbraio (ore 17 e ore 21, biglietto posto unico € 5) è in programma, in versione originale inglese con sottotitoli in italiano, Walk With Me, il documentario di Mark Francis e Max Pugh, con la voce narrante di Benedict Cumberbatch. Il 22 gennaio scorso, il più grande Maestro zen, Thich Nhat Hanh è scomparso all'età di 95 anni. Per celebrare la sua vita e i suoi straordinari insegnamenti, viene riprogrammato il film che lo vede protagonista; un film incredibile, che ci insegna come riscoprire la vita e la bellezza che ci circonda.

Narrato dalla voce del candidato all'Oscar Benedict Cumberbatch Walk With Me è un viaggio nel microcosmo della comunità monastica del maestro Zen Thich Nhat Hanh, che insegna l'antica arte della meditazione buddhista oggi nota come Mindfulness.

L'accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria). Posti numerati.