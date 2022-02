Attualità

Coriano

| 09:41 - 21 Febbraio 2022

La fortuna fa tappa in Emilia Romagna: a Coriano è arrivata una vincita di 12.500 euro nel concorso del Lotto del 19 febbraio. Un giocatore di Monterenzio (BO) ha centrato un premio pari a 52.050 euro grazie a 6 ambi, quattro terni e una quaterna mentre un altro giocatore di Cento, in provincia di Ferrara, ha centrato una vincita pari a 24.600 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,8 milioni di euro, per un totale di 155 milioni da inizio anno.