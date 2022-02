VIDEO Salvato un delfino, intervento della Fondazione Cetacea

Attualità

Riccione

| 08:32 - 21 Febbraio 2022

Operazione di recupero della Fondazione Cetacea di Riccione, allertata, in quanto unico Centro di recupero animali selvatici marini autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna, dai Vigili Giurati di Goro per un delfino (della specie Tursiups truncatus) entrato nella Sacca, in un'area dove l'acqua è particolarmente bassa, circa 90 cm. Il responsabile Sauro Pari si è recato sul posto e ha constatato la pericolosità della situazione in cui si trovata il cetaceo che era particolarmente debilitato. Il responsabile ha deciso di contattare il Cert (Cetacean strandings Emergency Response Team) dell'Università di Padova e contemporaneamente si sono recate sul posto due volontarie di Enpa Lagosanto, Michela e Evelin. All'arrivo di Cinzia Centelleghe e Guido Pietroluongo si è deciso di provare a portare al largo l'animale, un adulto, che pareva disorientato. Grazie agli sforzi congiunti di enti e associazioni si è riusciti nell'impresa trasportando l'animale per un lungo tratto fino al mare aperto dove ha finalmente ritrovato la sicurezza e la libertà di movimento.