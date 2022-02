Volley C maschile, Prime Cleaning Riccione non si ferma: 3-0 con il Zinella Bologna

Sport

Riccione

| 01:38 - 21 Febbraio 2022

Seconda vittoria consecutiva in questo inizio girone di ritorno per De Rosa e compagni che nel giro di 80 minuti regolano gli emiliani della Zinella Pallavolo Bologna, con il risultato di 3-0 (25-23/25-11/25-21). Partita saldamente condotta dai riccionesi salvo alcuni rientri durante la gara degli emiliani, ma mai in grado di ribaltare le sorti dell'incontro. Altri tre punti che si aggiungono alla classifica dei ragazzi di coach Procucci, che raggiungono quoto 17 punti in classifica in quarta posizione. Nel prossimo week-end i riccionesi osserveranno il turno di riposo per poi riprendere il loro cammino sabato 5 Marzo ore 18.00 al Pala Nicoletti, con il fanalino di coda Consar Romagna.

A fine partita coach Procucci commenta: "Siamo partiti punto a punto nel primo parziale, molto equilibrato il gioco, sullo stesso livello. Sul finale siamo riusciti a guadagnare il break vincente, spingendo in particolare al servizio, che ci ha permesso di andare avanti 1 set a 0 (25-23). Il secondo set ci vede subito partire alla grande creando margine nel punteggio sugli avversari (2-8), verso la metà del set gli emiliani si sono riavvicinati ma il gioco è rimasto saldamente nelle nostre mani tanto da portare a casa la seconda frazione con il punteggio di (25-11). Nel terzo set ancora una volta le prime fasi sono caratterizzate da una nostra ottima partenza, bene il lavoro del muro e difesa che ci ha permesso contro attacchi efficaci. Sul finale ci siamo fatti un pò troppo influenzare dalla fretta di vincere e chiudere rapidamente la pratica Zinella Bologna e abbiamo subito qualche punto di troppo. Ristabilita la concentrazione e tranquillità sul nostro rettangolo di gioco, con autorevolezza siamo andati a chudere il set e partita sul (25-21). Complimenti ai ragazzi per il gioco visto in campo, in evidenza nella gara di oggi la buona prestazione al centro di Semprini, del capitano De Rosa e del libro Fosci."

Riccione Volley: Fabbri 4, Sempreini 7, Donati 1, Arcangeli 9, De Rosa 22, Ceccarelli 3, Ratti 1, Conti 3- All.: Procucci