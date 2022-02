Volley C femminile, Riccione passa a Punta Marina: 0-3

Sport

Riccione

| 01:30 - 21 Febbraio 2022

La squadra femminile del Riccione.

Vittoria da tre punti doveva essere, vittoria da tre punti è stata: il Supermarket Abissinia Riccione Volley passa a Punta Marina per la prima volta, da anni campo ostico per le riccionesi, facendo bottino pieno dopo 75 minuti di gioco (0-3, parziali: 22-25/17-25/25-27). Un successo importante per la classifica e per il morale, che proietta Magnifico e compagne a quota 18 punti in classifica nella quinta posizione. Un inizio di girone di ritorno da incorniciare per le ragazze di coach Lazzarini a segno sia con la Teodora Ravenna che con la Volley Academy di coach Manu' Benellli con il medesimo risultato di 3-0.

Le ragazze torneranno in palestra martedì per prapare il derby con la Caf Acli Stella Rimini, in programma sabato 26 Febbraio alle ore 17.00 al Pala Nicoletti, che all'andata si decise al tie-break 2 a 3 per le riccionesi dopo più di 2h di battaglia.

A fine partita coach Lazzarini commenta:" Si sono visti certamente dei miglioramenti rispetto la gara interna con la Teodora Ravenna, dopo la ripresa degli allenamenti e del lungo stop del campionato. Era una trasferta che nascondeva delle insidie e siamo stati bravi a concludere bene le azioni, dando l'opportunità di far girare in campo tutte le ragazze a mia disposizione. Portiamo a casa tre punti, che a prescindere dall'avversario non sono mai scontati, adesso tutta l'attenzione va sulla prossima partita in casa, il derby con la Stella, cercando di fare ulteriori passi i avanti e per farci trovare pronti ad un finale di campionato incandescente".

Riccione Volley: Magnifico 15, Paolassini 4, Righi 15, Santini 4, Caciagli 2, Moltrasio 11, Angeli 2, Di Paola 1, Vorabbi 1, Zangheri, Launi L1, Morelli L2; 1°All.: Lazzarini