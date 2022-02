Basket B, RivieraBanca alla riscossa: espugnata Jesi (75-92)

Sport

Rimini

| 22:13 - 20 Febbraio 2022

Torna subito alla vittoria Rimini. Bella reazione da parte dei biancorossi che dopo la brutta sconfitta infrasettimanale contro Ancona strappano nuovamente il referto rosa, a distanza di neanche venti giorni, ai danni dell'Aurora Jesi in quel del PalaTriccoli. Gara a due facce: dopo un primo tempo equilibrato i ragazzi di coach Mattia Ferrari scappano via nel terzo quarto con un super parziale di 13-34, difendendo il vantaggio conquistato fino alla sirena finale. Un ottimo segnale in vista dello scontro diretto contro la capolista Roseto di domenica prossima al Flaminio.



Subito battaglia al PalaTriccoli: ai canestri di Bedetti rispondono un 3/3 dalla lunetta di Rocchi cui si aggiunge il 2/2 di Magrini, capitan Rinaldi però risponde da tre punti ed il canestro di Tassinari costringe Francioni al timeout (9-13 al 6'). Rimini prova a scappare con 5 punti filati di Tassinari, ma due canestri di Gloria riducono lo svantaggio sul finire di primo quarto (16-22).

Ad inizio secondo quarto Rivali va a segno da tre punti, ma Gloria ed il gioco da tre punti di Magrini tengono a contatto Jesi (21-25 al 13'). Rimini spinge forte con le bombe di Tassinari e Scarponi, ma i padroni di casa non si scompongono ed anzi riescono ad impattare grazie alle triple di Ferraro, Magrini e Rocchi che costringono Ferrari al timeout (33-33 al 16'). I biancorossi tornano avanti con 5 punti firmati Masciadri-Rinaldi, ma Rocchi segna la tripla del -2 a 20" dalla fine del primo tempo (38-40).





Al rientro dagli spogliatoi Rocchi segna di nuovo dalla lunga distanza per il +1 Jesi, ma i biancorossi reagiscono di forza con un break di 9-0 (41-49 al 23'). Cocco ricuce il divario per i padroni di casa, ma è solo un'illusione: RivieraBanca va a segno da tre punti con Tassinari, Rivali e Scarponi, mentre i canestri di Rinaldi e Masciadri sfiorano il +20 ospite (43-62 al 26'). Ferraro torna a segnare per i suoi con 4 punti consecutivi, ma Rimini continua a bombardare il canestro da lontano con Tassinari, Masciadri e Scarponi per un sontuoso +24 (47-71 al 28'). In chiusura di terzo quarto il gioco si assesta un po' di più e Jesi riesce a rosicchiare qualche punto con i liberi di Gloria (51-74).

Nell'ultimo quarto i biancorossi sono bravi a gestire il vantaggio conquistato che non scende mai sotto i 20 punti, con momenti anche di +30 dopo il canestro di Fabiani (60-90 al 36'). A risultato già acquisito, i padroni di casa riducono il passivo con la tripla di Rocchi e due volte Cocco prima della sirena finale.

Il tabellino

Aurora Basket Jesi-RivieraBanca Basket Rimini 75-92

JESI: Magrini 16 (1/4, 3/7), Gloria 16 (7/15), Rocchi 15 (0/4, 4/7), Ferraro 9 (1/1, 2/3), Memed 6 (0/1, 2/7), Cocco 6 (3/4), Valentini 4 (2/2, 0/1), Ginesi 3 (1/1 da tre punti), Giulietti NE, Moretti NE, Rizzitiello NE, Gay NE. All. Francioni, D'Angelo.

RIMINI: Tassinari 32 (7/10, 5/6), Scarponi 13 (1/2, 3/7), Bedetti 12 (3/5, 2/4), Masciadri 10 (2/2, 2/4), Rivali 8 (0/2, 2/3), Rinaldi 7 (2/4, 1/2), Arrigoni 6 (1/2, 0/1), Fabiani 4 (2/2), Amati (0/1 da tre punti), Saccaggi NE, Mladenov NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

PARZIALI: 16-22, 38-40, 51-74