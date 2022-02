Calcio Eccellenza, la Savignanese blocca il Russi: 0-0

Sport

Savignano sul rubicone

| 21:32 - 20 Febbraio 2022

0-0 casalingo per una buona Savignanese, che comunque blocca il Russi secondo in graduatoria e muove ancora la sua classifica. Avvio con i gialloblù pimpanti in avanti, ma la mira di Pacchioni, innescato da Nicolini e Zoffoli, non è precisa. Con il passare dei minuti salgono anche i falchetti, tuttavia Fusconi e soci fanno buona guardia fino all’intervallo.

Ripresa che continua senza su binari di equilibrio, le chance latitano anche se le migliori sono sempre della truppa di Montanari con Tola, Guidi in girata e Mancini da pochi passi. Finisce così senza goal. I Falchetti sno a -4 dalla leader Fya, oggi a riposo.

Il tabellino

Savignanese: Fusconi, Zoffoli (86′ Battistini), Mazzarini, Guidi, Varrella, Lambertini, Tola (79′ Zammarchi), Nicolini (69′ Mancini), Pacchioni (69′ Toure),Turci, Benincasa A disp: Rossi, Santoro, Andreoli, Battistini, Pasini, Sbrighi, Zammarchi, Zammarchi, Mancini, Tourè All Montanari

Russi: Lombardi, Bungaja, Martini (86′ Tunde), Ferretti, Succi, Bolognesi, Garavini (79′ Calderoni), Santomauro (46′ Zannoni), Salomone, Saporetti, Bezzi (79′ Venturi) A disp: Savini, Ferrari, Zannoni, Benini, Venturi, Lamia, Calderoni, Tunde, Papa All Orecchia

Note. Ammoniti: Mazzarini, Guidi, Succi, Varrella