Volley A2 femminile, Omag MT sconfitta a domiciliio (1-3)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 21:21 - 20 Febbraio 2022

Omag-MT ed Olbia danno vita a un match spettacolare senza esclusione di colpi, fatto di fiammate e break alternati a fasi punto a punto, giocate con tenacia e tanta tensione agonistica. Le Galluresi si esprimono al meglio con Allasia a imbeccare le compagne, distribuendo perfettamente il gioco. Top scorer Renieri con 17 punti. Caforio eletta Mvp è stata impeccabile. In casa Omag-Mt non basta la buona verve di Coulibaly e Mazzon a spostare l’ago della bilancia a proprio favore. L’appuntamento è per mercoledi 23 Febbraio alle ore 20,30 contro Macerata per un’altra sfida di alta classifica.

Il presidente Stefano Manconi: “E’ una partita che avevamo anche iniziato bene perché siamo andati inizialmente in vantaggio 10-7 regalando anche qualcosa. Poteva essere anche un vantaggio un po’ più ampio. Bisogna dire che Olbia ha fatto un’ottima partita soprattutto in difesa, coperture e ha toccato anche tanti palloni a muro. Quindi Olbia sicuramente ha molti meriti. Da parte nostra c’è un po’ il demerito di essere rientrati in campo con la paura di fare certe cose e lo si è visto a partire dalla battuta. Noi sappiamo battere in modo molto più aggressivo e incisivo. Purtroppo oggi non l’abbiamo fatto e la conseguenza è stata che il loro libero, che sapevamo essere un libero ottimo per la categoria, andava evitato e invece ha ricevuto 34 palloni che sono un’enormità per un libero che dovevamo evitare. In più abbiamo anche battuto molto spesso piano su questo libero quindi c’è un po’ quel rammarico lì e siamo un po’ ricaduti nel nostro difetto di non fare le cose con il braccio sciolto e l’aggressività che ci contraddistingue. Per cui insomma è un passo falso pesante in questo momento perché ci compromette di molto a mio avviso il secondo posto ma con i risultati delle altre comincia ad essere a rischio anche il terzo e il quarto posto. Visti i risultati di Busto e Sassuolo il rischio di non arrivare nelle prime quattro diventa abbastanza elevato.”

La cronaca

E’ della Omag-Mt il primo break e Guadalupi chiama subito il time out. 6-3 Le isolane ritornano subito in carreggiata 6-5. Le marignanesi allungano ancora con Coulibaly e Bolzonetti. 9-6. L’ Hermaea però ritrova la parità e Barbolini chiama il tempo. 10-10. L’ulteriore break delle sarde costringe Barbolini al cambio. In regia Aluigi rileva Turco. 11-14. La Omag-MT non riesce a trovare il bandolo della matassa e Olbia allunga. Barbolini ferma ancora il gioco- 14-17. Renieri sta trascinando Olbia 16-20. Bolzonetti al servizio mette in difficoltà la ricezione avversaria. Guadalupi chiama il time out. 19-21 Miilen con due pallette guadagna 2 set point. Chiude sempre Miilen in fotocopia. 22-25

Sull’inerzia del primo set e con tanti errori arbitrali Olbia prende il largo. 3-8- Le padrone di casa riacciuffano le ospiti- 9-10. Due errori banali per la Omag-Mt e Barbolini vuol vederci chiaro chiamando il time out- 9-12. La difesa sarda è invalicabile e gli errori delle padrone di casa si moltiplicano. Barbolini si gioca anche il secondo time out- 14-19. Sono 9 i set pont per Olbia. 15-24 Chiude Barbazeni al secondo tentativo. 16-25-

L’inizio del terzo set è marcato Omag-Mt e Guadalupi chiama il tempo. 9-3 Il set procede con un regolare cambio palla fino a quando Olbia soffia sul collo delle marignanesi e Barbolini chiama il time out. 14-11. La Omag-Mt riparte di slancio con Mazzon e Brina. Minarelli rileva Renieri. 21-16 Aluigi beffa Minarelli e Ceron sigla un facile tap in per i 5 set point. 24-19 Miilen manda fuori 25-19.

Quarto set equilibrato fino a quota 8. Miilen al servizio trova impreparata la ricezione delle romagnole e Barbolini ferma il gioco. 8-10. Coulibaly suona la carica e la Omag-Mt rimette la testa avanti. 13-12. Il set non trova padrone e si avvicenda di punto in punto. La Omag-Mt allunga ma Olbia riprende subito. Barbolini chiama la squadra a se. 18-18. Le isolane allungano. 19-21. Miilen a segno per il match point 23-24. Coulibaly annulla e time out Guadalupi. 24-24. Ancora Miilen dopo un lungo scambio 24-25. Errore al servizio per Allasia. 25-25 Renieri per il 25-26 Brina viene murata e Olbia vince 25-27.

Tabellino:

OMAG /MT S.GIOV. IN MARIGNANO – VOLLEY HERMAEA OLBIA: 1-3

OMAG – MT S.GIOV. IN MARIGNANO: Mazzon 13, Turco, Brina 15, Ceron 12, Bolzonetti 13, Coulibaly 13, Bonvicini (L), Aluigi 1 Biagini. Non entrate: Penna, Zonta, Ortolani. All. Barbolini.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Miilen 16, Barbazeni 9, Renieri 17, Maruotti 16, Gerosa 9, Allasia 1, Caforio (L), Formaggio, Severin, Minarelli. All. Guadalupi.