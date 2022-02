Calcio D, Cattolica a punto sul campo del Dolomiti Bellunesi (0-0). Tesserato un portiere

Sport

Cattolica

| 20:40 - 20 Febbraio 2022

Buon punto del Cattolica sul difficile campo del Dolomiti Bellunesi al ntermone di una partita in cui i padroni di casa non sono riusciti a sfondare pur creando numerose occasioni da gol. Ma anche i giallorossi si sono fatti pericolosi, al 40’: provvidenziale, in tal senso, il salvataggio di Petdji su Padulano, ormai pronto per battere a rete, a tu per tu con Lombardi. Ma l’ultimo squillo della frazione arriva dai padroni di casa. E, in particolare, da Episcopo: sul pallonetto del numero 10 deve intervenire Scotti e alzare sopra la traversa.

Nella ripresa, i padroni di casa premono sul pedale dell’acceleratore e sfiorano il gol più volte: Scotti deve superarsi su una deviazione di un compagno in seguito a una palla velenosa scodellata da Mosca. E mentre al Cattolica viene annullato un gol per un fallo di mano di Padulano, è in pieno recupero che arriva la madre di tutte le occasioni: capita sotto porta sui piedi di Posocco, ma Scotti dice ancora una volta di “no”. Da segnalare che in panchina è comparso un nuovo giocatore. Il portiere Rizzitano, classe 1999, ex Nardò e Castrovillari.

Il tabellino

DOLOMITI BELLUNESI-CATTOLICA 0-0

DOLOMITI BELLUNESI: Lombardi, Toniolo, Mosca, De Leo, Teso, Petdji, Onescu (st 35’ Gjoshi), De Carli (st 9’ Tibolla), Posocco, Episcopo (st 42’ Sommacal), Raimondi (st 9’ De Paoli) (a disposizione: Masut, De Pellegrin, Fremiotti, Ballestin, Piazza). Allenatore: R. Lauria.

CATTOLICA: Scotti, Sakaj, Nanni (st 42’ Carnicelli), Rabbeni, Semprini (st 44’ Pipoli), Morri, Padulano, De Vito, D’Angelo, Fabretti (st 21’ Menegucci), Sami (st 35’ Abubakar) (a disposizione: Rizzitano, Moricoli, Montesi, Aprea, Sbarzella). Allenatore: A. Bardi.

ARBITRO: Lorenzo Vacca di Saronno (assistenti: Salvatore Nicosia di Saronno e Alex Arizzi di Bergamo).

NOTE. Spettatori: 300 circa. Ammoniti: Padulano, Semprini. Angoli: 4-2 per la SSD Dolomiti Bellunesi. Recupero: pt 2’; st 4