Storico martedì grasso del Paradiso, al Coconuts si torna a ballare con una nuova Rèunion

Eventi

Rimini

| 07:25 - 21 Febbraio 2022

Martedì 1 marzo ultimo giorno di carnevale tornano al Coconuts gli amici della discoteca Paradiso Rimini. Una nuova Réunion con la più bella musica di sempre: due consolle, cinque djs e le performance di Mark Lanzetta. Si comincia con la cena per chi vorrà e dalle 22.00 sarà aperto a tutti. Un'occasione imperdibile per ricordare lo storico "martedì grasso" che si ballava in collina col Patron Gianni Fabbri. "Cercheremo di scrollarci di dosso questi 24 mesi di non ballo con una serata divertente riunendo tutti fans del Paradiso" dicono gli organizzatori. "Le danze cominceranno alle 22 fino notte inoltrata, per una festa di carnevale unica e e irripetibile."