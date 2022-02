FOTO San Marino, pari 1-1 col Del Duca. L'ex Fya Protino risponde ad Ambrosini

Sport

Repubblica San Marino

| 17:48 - 20 Febbraio 2022

Ambrosini batte Sarini per il momentaneo vantaggio sammarinese.



Victor San Marino-Del Duca Grama 1-1



SAN MARINO: Pazzini; Greco (37’ st Barone), De Queiroz (3’ st Guglielmi), Pedrazzini, Boccioletti; Michelucci, Albonetti, Santoni (37’ st Sapori); Gaudenzi (15’ st Rosti); Ambrosini, Carrer (35’ pt Zabre).

In panchina: Del Prete, Luvisi, Morelli, Pastorelli. All.: D’Amore.



DEL DUCA: Sarini; Borgini (12’ st Okonkwo), Rossi, Colombo; Maretti (45’ st Ilboudo), Gordini (19’ st Battiloro), Buda, A. Cassani; Marra (23’ st Ed. Donati); Protino, Mantovani (40’ st Dalla Malva).

In panchina: Vernacchio, El. Donati, Pitaro, Tombetti. All.: S. Cassani.



ARBITRO: Lupinski (Albano Laziale).

RETI: 37’ pt Ambrosini, 22’ st Protino.

AMMONITI: Gordini, De Queiroz, Pedrazzini, Colombo, Mantovani, Battiloro, Albonetti.



SAN MARINO Il Victor San Marino non va oltre l’1-1 casalingo contro la Del Duca Grama. In avvio di partita Ambrosini sfiora l'eurogol: il tiro al volo dell'ex Rimini non inquadra per poco l'incrocio dei pali. Al 37’ il Victor San Marino, perso Carrer per infortunio, riesce comunque ad approfittare di uno dei pochi errori commessi dagli avversari in fase difensiva e a portarsi in vantaggio: Ambrosini, a tu per tu con Sarini, colpisce a botta sicura e gonfia la rete. Al 67' la formazione ospite trova la via del pareggio con un contropiede micidiale finalizzato da Protino.