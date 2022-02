Auto si ribalta in autostrada, tre feriti. Forti code tra Rimini Sud e Riccione

Cronaca

Rimini

| 17:40 - 20 Febbraio 2022

La Renault Modus ribaltata.



Incidente stradale questo pomeriggio (domenica 20 febbraio) sull'A-14, intorno alle 15.45. Una Renault Modus si è ribaltata al km 130, mentre viaggiava in direzione sud, tra le due stazioni di Rimini sud e Riccione. La dinamica è al vaglio della Polizia Autostradale, intervenuta con i vigili del fuoco e il personale del 118, sul posto con tre ambulanze. Tre i feriti portati all'ospedale Bufalini di Cesena. Dai primi accertamenti, non risultano altre vetture coinvolte. Il rocambolesco incidente, avvenuto nella corsia centrale, ha provocato il rallentamento del traffico: le vetture sono state dirottate tutte, a bassa velocità, in prima corsia.



Seguiranno aggiornamenti