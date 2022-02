Calcio D: Rimini - Sammaurese 1-0, le pagelle di Giorgia Bertozzi

Sport

Rimini

| 16:45 - 20 Febbraio 2022

Haveri in azione: il terzino è stato tra i migliori (foto Venturini).



MARIETTA sv: non ha avuto modo di mettersi in mostra. Una domenica da spettatore non pagante

DERATTI 6: inizia bene, tra i biancorossi con più verve, poi si concentra maggiormente sulla fase difensiva, senza sbavature.

CARBONI 6: Un po’ troppi errori di misura e una brutta palla in disimpegno costa ad Haveri il giallo per rimediare, ma insieme ai compagni riesce ad annullare Merlonghi. Sufficiente.

PANELLI 6,5: alza la guardia e l’attacco della Sammaurese non riesce mai a rendersi pericoloso al Romeo Neri.

HAVERI 6,5: sfiora subito il gol trovando un ottimo Adorni a dirgli di no. Sa fare filtro, anche con le maniere forti e dare propulsione alla fase offensiva

ANDREIS 6,5: Buon recupero di palla, bene a sostegno della manovra offensiva. Non fa mai mancare il suo apporto con grande quantità di palloni giocati

DAL 25’ ST PECCI 6: entra bene in partita in un momento decisivo dando il suo apporto sia nel recuperare palloni, sia contribuendo a tenere alta la squadra.

TANASA 6,5: Pressa su ogni avversario che si trovi sulla mediana. Tanto lavoro sporco ma di grande utilità

GRESELIN 7: il cuore del centrocampo biancorosso. Aggiunge qualità nei passaggi e negli inserimenti alla grande quantità di palloni giocati. Avrebbe anche la possibilità di segnare, ma viene fermato da un contatto che fa urlare al rigore tutto lo stadio tranne l’arbitro.

TONELLI 6: Esce dopo 26’ per un infortunio, ma prima ha il merito di spingere sulla fascia destra e di confezionare un buon assist non sfruttato da Haveri in avvio.

DAL 26’ PT GABBIANELLI 6: dà subito equilibrio alla squadra, pur non trovando il guizzo giusto per tutto il primo tempo. Molto bene nel secondo quando giostra da trequartista e riesce così a trovare spazi in mezzo alle linee della Sammaurese.

DAL 40’ ST Ferrara sv.

TOMASSINI 5,5: fatica a trovare spazi in mezzo alle fitte maglie della Sammaurese ed esce in barella. L’infortunio è da valutare, la giornata decisamente storta

Dall’8 st MENCAGLI 7: porta consistenza alla formazione biancorossa. Nonostante gli vengano fischiati tantissimi falli a sfavore non si perde d’animo e alla prima buona occasione firma il gol decisivo.

PISCITELLA 5,5: per tutto il primo tempo prova a saltare l’uomo sulla fascia come è abituato, ma i difensori ospiti sono bravissimi a triplicare la marcatura e lo fermano spesso.

DAL 25’ ST GERMINALE 7: cambia l’inerzia della partita con la sua fisicità. I compagni si appoggiano su di lui e lei ricambia con la palla giusta a Mencagli per portare a casa il derby.

GABURRO: decide di lasciare a riposo Gabbianelli e Mencagli entrambi non al top ma gli eventi lo costringono ad inserire prima l’uno, poi l’altro. L’asso nella manica è comunque Germinale: con il suo ingresso e il passaggio al 4-3-1-2 il rimini trova la chiave giusta per aprire la saracinesca di una compatta Sammaurese.



Rimini - Sammaurese 1-0



RIMINI (4-3-3): Marietta; Deratti, Carboni, Panelli, Haveri; Andreis (dal 25' st Pecci), Tanasa, Greselin; Tonelli (dal 26' pt Gabbianelli, dal 40' st Ferrara), Tomassini (dal 7' st Mencagli), Piscitella (dal 25' st Germinale).

In panchina: Piretro, Pietrangeli, Kamara, Callegaro, Ferrara. All. Gaburro

SAMMAURESE (4-1-4-1): Adorni; Masini, Benedetti, Sedioli, Gurini; Gaiola >(dal 33' st Gregorio); Bonandi, Asslani (dal 39' st Giannini), Rosa, Misuraca (dal 24' st Casadio) - Merlonghi (dal 33' st Camarà).

In panchina: Cheli, Migani, Manara, Giannini, Scarponi, Sabba.

All. Protti.



ARBITRO: Gregoris di Pescara (Lauri di Gubbio - Rizzi di Barletta)

RETI: 38' st Mencagli.

AMMONITI: Misuraca, Gaiola, Haveri, Benedetti, Mencagli, Camarà, Bonandi