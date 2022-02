Rimini-Sammaurese 1-0. Mencagli: 'Sono cresciuto in questi mesi. Il mio obiettivo? Uno solo...'

Sport

Rimini

| 22:03 - 20 Febbraio 2022

Foto Venturini.

Federico Mencagli, autore del gol partita, ha raggiunto la doppia cifra. Il primo pensiero è per il compagno Tomassini che gli ha lasciato il posto causa un infortunio: “Gli mando un abbraccio: speriamo che l’infortunio non sia grave. Simone è un amico fuori dal campo e un giocatore fondamentale”.

Adesso che ha raggiunto quota dieci nella classifica marcatori, quale sarà il prossimo obiettivo?

“L’obiettivo è solo uno, ce lo diciamo dal primo giorno. Prima c’è quello della squadra, poi quello personale. Quindi spingere e continuare così, siamo sulla strada giusta”.

Quanto vale questa vittoria?

“E' fondamentale, prima ci avevo provato con un po’ di furbizia (il riferimento è al gol di mano, ndr), un'altra volta mi ha fermato il fuorigioco, il terzo tentativo è andato bene. Il nostro successo è frutto del lavoro che stiamo facendo da agosto perché riusciamo a vincere partite in diversi modi. C’eravamo riusciti anche mercoledì, perché alla fine il gol lo avevamo trovato. Oggi è stata una partita complicata, la Sammaurese ha dimostrato qualità e organizzazione. Abbiamo risposto. La pressione ci piace, mancano 13 partite: le giocheremo al massimo”.

Rispetto ad inizio stagione è cresciuto tanto in fiducia.

“Dall’inizio dell’anno sono migliorato molto. Trovi gol, l’autostima aumenta, e l’aspetto mentale è fondamentale in un giocatore. Con il mister ne abbiamo parlato in questi giorni, devo migliorare su diversi aspetti l’obiettivo dei tre tiri oggi è stato raggiunto, li ho fatti”.

L’ingresso di Germinale è stato importante.

“La squadra aveva bisogno di ancora più cattiveria, di ancora più grinta. Anche con l’ingresso di Domenico, che la presenza te la fa sentire, l’abbiamo vinta anche di cattiveria. Dobbiamo continuare così”.

Alessandro Pecci spiega: “Il merito non è solo di chi è subentrato, anche nel primo tempo abbiamo fatto una bionissima partita. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni avute e forse la sammaurese era un po' stanca. Anche il cambio di modulo è stato importante, sugli esetrni e anche in attacco eravamo in due, forse li abbiamo colti impreperati e gli abbiamo fatto male”.

A livello personale che stagione sta vivendo?

“Sicuramente rispetto all’anno scorso davanti ho più concorrenza. Sono il primo a capire che fai fatica a non fare giocare giocatori come Piscitella, Gabbianelli, Mencagli, ecc e dunque per il sottoscritto c'è meno spazio. Ma io faccio di tutto per ritagliarmi uno spazio: se c’è posto bene, altrimenti tifo comunque per gli altri ragazzi. Comunque a livello personale sto notando che sto migliorando molto più quest’anno dell’anno scorso e per questo sono felice e quando quando entro in campo cerco di fare il massimo”.