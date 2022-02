Covid Rimini: un decesso e 266 casi, contagi in calo dell'83% rispetto a un mese fa

Attualità

Rimini

| 14:54 - 20 Febbraio 2022

Bollettino Covid 20 febbraio 2022.

Scende la curva del contagio da Sars-CoV-2 nel riminese. La settimana si chiude con 266 casi, totale 2038, media settimanale in calo a 291. Nell'ultimo mese è calata progressivamente, da 1140 a 805, poi a 467 e ora a 291. La settimana del 23 gennaio si era chiusa con 11.799 casi, in un mese quindi i contagi sono calati dell'83%. In regione 2942 nuovi casi su 18.344 tamponi.



Nel riminese si segnala il decesso di una 86enne, mentre in regione sono in totale 15, età media 89 anni.



Sul fronte ricoveri, a Rimini rimangono 9 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. in regione crescono a 95 (+1), 50 non vaccinati (stabile) e 45 vaccinati (+1). Nei reparti Covid si scende a quota 1.719 ricoveri (-25).