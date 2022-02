Rimini-Sammaurese 1-0. Gaburro: 'Vittoria preziosa, non abbiamo concesso un tiro'

Sport

Rimini

| 19:24 - 20 Febbraio 2022

Gaburro e Protti (foto Venturini).

Il Rimini riesce a domare la Sammaurese conquistando tre punti pesanti trovando dalla panchina risorse offensive determinanti. Il tecnico del Rimini Marco Gaburro a fine partita ammette che quella di oggi è stata la partita più difficile giocata in casa dai biancorossi anche perché il Rimini un po’ in difficoltà dal punto di vista fisico: “Dovevamo centellinare chi giocare, è stata una partita a scacchi da questo punto di vista. Del resto sapevo che sarebbe stata difficile e che sarebbe stata importante la sapevo la seconda parte – spiega il tecnico - Sono contento perché i ragazzi hanno trovato una vittoria preziosa con una giocata nelle sue corde, cercata con grande volontà e determinazione non concedendo neanche un tiro in tutta la partita. Significa che ci stiamo applicando. Per fortuna che adesso abbiamo una settimana per recuperare energie”.

Gli infortunati?

“Per Tonelli si tratta di un guaio muscolare, per Tomassini lo diranno gli accertamenti che sta facendo in ospedale: si ipotizza un problema tendineo. Dispiace per lui perché lo stavo per sostituire”.

Si aspettava una Sammaurese così?

“Ha morso con mentalità, ha interpretato la partita in maniera intelligente in base alle sue armi . Ci hanno imbrigliato in avvio del primo tempo. Nei primi dieci minuti della ripresa siamo andati in difficoltà, poi ci siamo ripresi, passando a due punte cercando di giocare sulla fisicità: penso l’abbiamo sfruttata bene anche prima della rete”.

Quanto è importante questa vittoria?

“Molto. Quando ti capita, soprattutto in casa, una partita di questo tipo, e riesci a trovare i colpi per vincerla in questo modo vuol dire che hai spirito di adattamento. Dobbiamo lavorare per cercare di essere più forti di tutto, anche di episodi come quello contro il Progresso. Anche oggi se oggi il primo tempo finisce 1-0 per un rigore a nostro favore non penso sia uno scandalo”.

Stefano Protti, allenatore della Sammaurese, fa un monologo e non vuole domande: “ Mi girano le scatole, meglio che non dica cose fuori posto perché non è nel mio modo di comportami. Solo qui solo per fare i complimenti al Rimini, una grandissima squadra e allenata bene, e ringrazio i miei giocatori: una squadra di eroi, che ha lottato pallone su pallone, tenuto il passo dell’avversario fortissimo e con cambi fortissimi. Abbiamo giocato da squadra importante, forte. Non mi sono piaciute delle cose, meglio vada a casa ed evitare di dirle”.