Basket D, la Stella incompleta ko contro il Sant'Agata (64-48)

Sport

Rimini

| 13:49 - 20 Febbraio 2022

Arriva ancora una sconfitta per la Stella Rimini sul parquet del Sant'Agata (64-48). Bastano i numeri per fotografare l’incontro. Sant’Agata 12 – Stella 0, questo il numero di bombe messe a segno nella partita. Un chiaro segnale che se le cose non girano fai fatica ad arrivare alla fine. Non sono più una novità, anzi si tratta di una certezza di questo campionato: le assenze. In casa Stella ai già preventivati Gianluca Verni, Stefano Curcio e Valerio Accardo si aggiunge Andrea Serpieri. Mentre si registra il rientro post covid di Simone Chirizzi e l’esordio per Carlo Guziur che porta in dote 7 punti e 10 rimbalzi (6 in attacco).

La squadra di casa gioca bene, attacca con ordine le difese della Stella che alterna uomo, tre-due e due-tre. Ma gli attacchi casalinghi riescono spesso a liberare il giocatore giusto, andando a segno con ottime percentuali. Nella Stella tutti i giocatori provano a segnare dalla distanza ma realizzano uno 0 su 12, che inquadra alla perfezione l’andamento della partita Altra fotografia della partita sta nel numero di tiri liberi tirati: 26 per la Stella, 2 per i padroni di casa che si muovono principalmente sul perimetro e vanno a segno senza troppe difficoltà. Quarto dopo quarto la Stella vede aumentare la distanza dagli avversari, ma non molla riuscendo ad avvicinarsi nell’ultima frazione.

Sempre positivo Alessandro Gori che gioca con la solita intensità (13 rimbalzi e 4 falli subiti), va in doppia cifra il capitano Andrea Naccari, Riccardo Frattarelli è nuovamente il miglior marcatore della Stella, oggetto di particolari attenzioni da parte dei difensori.

La squadra di Rimini spera di recuperare alcuni elementi nel corso della prossima settimana anche in funzione della competitività negli allenamenti. È importante ritrovare l’assetto giusto, soprattutto in previsione di venerdì, quando i ragazzi di coach Casoli riceveranno in casa i Tigers di Villa Verucchio oramai un classico degli ultimi anni.

Il tabellino

Pol Stella: Calderone, Gori 8, Naccari 10, Pulvirenti 4, Chirizzi, Ferrini 1, Guziur 7, Frisoni, Frattarelli 18. All. Casoli, Polverelli, Padovani.

Sant’Agata: Piazza 17, Scaccabarozzi 2, Valgimigli 11, Vecchi 2, Cristofani 9, Montigiani 6, Del Zozzo 4, Bessan 8, Dovganyuk 2, Dal Pozzo 3. All. Dal Pozzo, Mazzotti.

PARZIALI: 21 – 13, 31 – 20, 50 – 31