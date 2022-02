Meteo: sul riminese lunedì allerta meteo per il vento. Possibili temporali

Attualità

Rimini

| 13:41 - 20 Febbraio 2022

Bollettino meteo 21-23 febbraio 2022.

Dopo un contesto meteorologico variabile atteso per la giornata di Lunedì 21 Febbraio, nei giorni successivi le condizioni atmosferiche risulteranno in miglioramento, con frequenti momenti soleggiati e temperature di alcuni gradi al di sopra della media climatologica.





Emissione del 20/02/2022 ore 13:30



Lunedì 21 Febbraio

Avvisi: allerta gialla per vento su fascia collinare ed appenninica.

Stato del cielo: nuvoloso o parzialmente nuvoloso al mattino per nubi stratificate. Nel corso del giorno transito di nuvolosità irregolare di tipo cumuliforme, seguita da ampie schiarite a partire dalle ore serali.

Precipitazioni: in mattinata isolati piovaschi sull’alto Appennino; nel corso del pomeriggio transito di rapidi rovesci in estensione da Nord-Ovest verso Sud-Est che assumeranno in forma locale carattere temporalesco. Esaurimento dei fenomeni entro sera.

Temperature: in aumento, con valori compresi tra i +3/5°C e massime fino a +16/17°C su pianura e costa e fino a +9/11°C sui rilievi. Calo termico da metà pomeriggio associato al transito dei rovesci.

Venti: in mattinata deboli-moderati da Sud-Ovest, con raffiche anche forti a ridosso dei rilievi. Nel corso del giorno rotazione della ventilazione dai quadranti occidentali, con raffiche moderate/forti in attenuazione serale.

Mare: da poco mosso fino a mosso in serata.

Attendibilità: medio-alta.

Martedì 22 Febbraio

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso per transito di innocue velature.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, in calo sulla fascia collinare, con valori fino a +2/5°C; massime in diminuzione con valori compresi tra i +12/14°C della pianura e i +9/11°C dei rilievi.

Venti: deboli-moderati da Nord-Ovest, in rotazione dai quadranti meridionali tra pomeriggio e sera.

Mare: poco mosso, temporaneamente mosso al pomeriggio, specie al largo.

Attendibilità: alta.





Mercoledì 23 Febbraio

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve diminuzione, con valori fino a +2/4°C in pianura e sui rilievi, leggermente superiori lungo la fascia collinare. Massime stazionarie, con valori fino a +12/14°C.

Venti: deboli orientali, in rotazione dai quadranti meridionali tra pomeriggio e sera, da Sud-Est in costa e da Sud-Ovest sui rilievi.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: Nel periodo 24-25 Febbraio sono attese condizioni prevalentemente stabili sul riminese, sebbene caratterizzate da un graduale aumento della nuvolosità. Possibili peggioramento con annesso calo termico nel corso del week-end 26-27 Febbraio.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini