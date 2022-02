Volley B: Titan Services, miracolo a Falconara: 0-3

Sport

Repubblica San Marino

| 13:38 - 20 Febbraio 2022

Marco Rondelli, palleggiatore della Titan Services.

Una Titan Services ridotta ai minimi termini (i titani scendono a Falconara con soli otto giocatori) batte per 3-0 la Sabini Falconara, diretta concorrente alla salvezza e compie il secondo “miracolo” sportivo della settimana dopo aver battuto Pesaro nel recupero di mercoledì scorso. Si pensava che la squadra avesse finito di pagare tributi agli infortuni mercoledì quando si è presentata sul parquet senza Elia e Andrea Lazzarini, Cicconi e Benvenuti. Invece, in settimana si è aggravato il dolore alla schiena di Pancotti e Kiva si è sentito male poco prima di salire sul pullman per le Marche. Risultato: coach Mascetti ha portato con sé un solo palleggiatore (Rondelli), un solo libero (Bacciocchi), tre centrali (Bernardi, Zonzini e Carigi), e tre giocatori laterali (Frascio, Ricci e il 16enne Borghesi) dei quali, di solito, gioca titolare il solo Samuel Frascio.

Una situazione di emergenza assoluta che, evidentemente, non ha spaventato più di tanto i sammarinesi e Mascetti il quale ha mescolato un po’ le carte (Zonzini opposto, Frascio di mano e il terzo centrale Carigi in campo per tutta la partita) ed è andato a vincere con grande tranquillità un match che, alla partenza da Serravalle, sembrava impossibile. “E’ stato molto emozionante. – Ha raccontato Mascetti a fine match. – Nel palazzetto del Sabini c’erano tante persone, con tanto di tamburi e bandieroni: siamo riusciti ad ammutolirli. Abbiamo giocato con calma e i ragazzi sono stati eroici, dei guerrieri. Sapevano di non essere a posto ma chi c’era ha fatto vedere la differenza che viene fuori se ti alleni bene durante la settimana e tiri fuori il carattere in partita. Sono davvero contento di allenare una squadra di ragazzi così. Oggi sono stati tutti bravissimi ma voglio spendere una parola per Rondelli, il nostro palleggiatore. E’ ormai un giocatore maturo e oggi era in versione “Del Piero / Pinturicchio”: ha pennellato il gioco”. In doppia cifra Ricci (12) e Frascio (21).

Sabini. Mancinelli 14, Palazzesi, Corinaldesi 2, Rinaldi 4, Mariotti, Pieroni 1, Galdenzi 2, Pettinari (L), Albanesi, Giaccaglia 2, Licitra 11, Beni 5. Battute punto: 1. Battute errore: 6. Muri punto: 4. All. Corrado Giangiacomi.

Titan Services. Ricci 12 , Frascio 21, Bernardi 9, Rondelli 2, Zonzini 7 , Bacciocchi (L) 1, Carigi 2. N.E.: Borghesi. Battute punto: 7. Battute errore: 5. Muri punto: 9. All. Stefano Mascetti.

Classifica serie B maschile. Paoloni Macerata 29, Montesi Pesaro 28, Bontempi Casa Collemarino 24, Us Volley 79 Civitanova Marche 23, Titan Services San Marino 20, La Nef Osimo 19, Novavolley Loreto 19, Ventil System San Giovanni in Marignano 17, Sabini Falconara Marittima 16, Volley Potentino Macerata 12, Iseini Alba Adriatica 6, Romagna Banca Bellaria 3.

Prossima partita. Titan Services – Paoloni Macerata, sabato 26 febbraio alle 18.30 a Serravalle (valida per la 18esima giornata di campionato).

Recuperi.

Volley Potentino Macerata – Titan Services (sabato 23 aprile alle 18 a Potenza Picena).

Titan Services – Ventil System San Giovanni in Marignano (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle).

Novavolley Loreto – Titan Services (rinviata a data da destinarsi).

La Nef Osimo – Titan Services (rinviata a data da destinarsi).

Titan Services – Romagna Banca Bellaria (rinviata a data da destinarsi).