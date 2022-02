Incendio in un residence a Cesenatico, evacuate 60 persone

Cronaca

Cesenatico

| 13:13 - 20 Febbraio 2022

Un incendio, divampato ieri sera (sabato 19 febbraio) alle 21.15 in un residence a Cesenatico ha reso necessaria l'evacuazione di 60 persone. Le fiamme si sono sviluppate, per cause al vaglio delle indagini, da un appartamento e poi si sono propagate in quello vicino. I vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme, hanno evacuato le 60 persone che si trovavano nella struttura, dichiarata parzialmente inagibile. Sette persone sono state sistemate in un hotel, mentre le altre, una volta spento l'incendio, sono rientrate.