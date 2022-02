Calcio: morto Frosio, capitano del Perugia dei miracoli. A Rimini terminò la carriera

Sport

Rimini

| 12:29 - 20 Febbraio 2022

Pierluigi Frosio.

Lutto nel mondo del calcio, è morto nella notte (tra sabato 19 e domenica 20 febbraio) a 73 anni Pierluigi Frosio, ex capitano del Perugia dei miracoli e poi allenatore. Frosio, originario di Monza, terminò la carriera da calciatore, nella stagione 1984-85, con la maglia del Rimini all'età di 36 anni (era della classe 1948). Era la chioccia di un Rimini giovane di cui facevano parte un gruppo di giovani di belle speranze e che giocava un gran calcio, certamente il migliore della categoria:: Mastini, Galassi, Zannoni (17 reti, capocannoniere del campionato), cristiani, Righetti, Sormani,Bianchi, Zamagna, Pierozzi. Quel Rimini si piazzò al quarto psoto alle spalle diBrescia, Vicenza e Piacenza con 40 punti di cui ben 23 nel gironen di andata. Da parte sua Frosio, capitano e leader, chiuse la stagione con 27 presenze. Proprio la società biancorossa lo ha ricordato con una nota: "Il Rimini FC vuole ricordare con grandissimo affetto Pierluigi Frosio, scomparso questa notte. Fu protagonista con la fascia da capitano per i nostri colori nella stagione 1984/1985, con la squadra del Presidente Dino Cappelli, allenata da Arrigo Sacchi". Era la seconda stagione del tecncio di Fusignano sulla panchina biancorossa dopo quella dell'82-83. Frosio, dismessi i panni da calciatore, iniziò una carriera da allenatore che lo portò anche a Ravenna nl 1993-94, in Serie B, dove allenò, tra gli altri, Christian Vieri e Lamberto Zauli. Da segnalare anche il campionato di B 1998-1999: portò alla salvezza un Monza la cui rosa era composta da giovani cresciuti nel vivaio del Milan, mestieranti e scommesse.