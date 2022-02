Aggredito e massacrato fuori dalla discoteca, ha un nome l’aggressore: denunciato per lesioni

Cronaca

Misano Adriatico

| 09:35 - 20 Febbraio 2022

Individuato l'aggressore del 25enne di Poggio Torriana.

Era stato trovato a terra, disteso all'esterno di una discoteca di Misano, con i segni in volto di un'aggressione: ora ha un nome il suo aggressore. Si tratta di un giovane riminese che, la scorsa settimana, nella notte tra sabato e domenica, aveva massacrato di botte un 25enne di Poggio Torriana lasciandolo privo di sensi a terra. L’aggressore, individuato dai carabinieri, è stato denunciato per lesioni, mentre la vittima, che dopo l’accaduto non aveva ricordi nitidi delle motivazioni che lo avevano ridotto in quello stato, ha subito lesioni guaribili in 30 giorni.



I fatti

Tutto è avvenuto la notte tra il 12 e il 13 febbraio. É stato trovato a terra, disteso all'esterno di una discoteca di Misano, con i segni in volto di un'aggressione. un 25enne di Poggio Torriana è stato soccorso dal personale del 118, allertato da una telefonata. Trasportato in ospedale, prima a Riccione e in seguito a Rimini, al giovane sono stati riscontrati traumi multipli facciali e al costato. I Carabinieri di Riccione, allertati dal personale medico, hanno avviato le indagini. Il ferito era in stato di shock: per lui una prognosi di 30 giorni.