Ciclista cade con la mountain bike e sbatte a terra con il torace, ferito

Cronaca

Bagno di Romagna

| 07:50 - 20 Febbraio 2022

Brutto incidente per un biker di San Piero in Bagno, trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena in codice di media gravità. Ieri (sabato 19 febbraio) il 42enne stava percorrendo, insieme ad un amico, il sentiero Cai 209, conosciuto dagli appassionati come Mulattiera delle Vacche. È un tratto di sentiero che fa parte dell’anello di Pietrapazza nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, nel comune di Bagno di Romagna. Durante la discesa, il ciclista è caduto rovinosamente a terra procurandosi un trama al torace, palesando difficoltà respiratoria. L’incidente è avvenuto nella zona del Prato dei Grilli.

Il personale del soccorso alpino, intervenuto sul posto, ha posizionato il biker sulla barella portantina e con la tecnica del contrappeso lo ha spostato in una zona più idonea al recupero con il verricello. L’elicottero arrivato sul posto ha sbarcato l’equipe con il verricello in quanto la zona non è atterrabile. Dopo valutazione da parte del medico, al paziente gli è stata somministrata l’analgesia per il forte dolore. Recuperato con il verricello è stato poi trasportato all’ospedale di Cesena.