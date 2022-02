Basket C Silver: per gli Angels una Medicina amara: ko per 76-66

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 00:34 - 20 Febbraio 2022

Battuta di arresto per gli Angels di coach Massimo Bernardi sul difficile campo della capolista Medicina. Gli Angels giocano due quarti praticamente perfetti con Mulazzani e Ramilli chiudendo il secondo periodo avanti 33-40. Al rientro dalla pausa Medicina è scatenata con Curione, Bergami e il solito Casadei; i gialloblù faticano a trovare conclusioni facili in attacco con Piazza e Chiari così i locali vanno avanti 59-53 al 30’.

Nell’ultimo periodo gli Angels scivolano anche a -11, la rimonta però sembra completarsi fino al -4 a tre minuti dalla fine ma complici alcune palle perse e i decisivi canestri di Bergami i gialloblù depongono le armi facendo festeggiare Medicina. Mantenuta la differenza canestri che aveva visto il +11 Angels nella partita di andata. Non c’è tempo per abbattersi però, perché questo mercoledì al Pala SGR alle 20.30 i Dulca Angels sfideranno Lugo, in un’altra partita decisiva per la post stagione.

ANGELS: Mulazzani 16, Chiari 7, Ramilli 16, Piazza 13, Mazzotti 5, Buzzone 5, Nervegna 3.