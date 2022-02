Basket B femminile, Ren-Auto lotta alla pari con la leader Magika, ma non basta: 59-70

Sport

Rimini

| 00:02 - 20 Febbraio 2022

Nel giorno del compleanno di coach Pier Filippo Rossi la Ren-Auto riceve la visita della capolista Castel San Pietro: una sfida dal pronostico chiuso che le rosanero devono affrontare senza Pignieri - dito rotto, ne avrà per parecchio - e Borsetti, ma che possono affrontare senza avere nulla da perdere. Coach Rossi sceglie un quintetto composto da: Novelli, Capucci, ex di turno, Renzi e le gemelle Duca. La Ren-Auto parte benissimo: Renzi segna il 2-0 ben trovata su un taglio profondo e Capucci di lì a poco mette la tripla del 5-0. La Magika si mette in partita col trio Melandri-Rosier-D'Agnano, ma le rosanero restano avanti fino al canestro di Capucci del 12-9.

Negli ultimi minuti di frazione, però, l'attacco si inceppa e la Magika, con un parziale di 7-0, chiude avanti il quarto sul 12-16. Sembra l'inizio di un break, invece la Ren-Auto si ritrova e guidata da capitan Novelli rosicchia punto su punto.

A 11" dall'intervallo coach Rossi chiama time-out per organizzare l'ultimo tiro del primo tempo: l'esecuzione è perfetta al punto che Tiraferri infila la tripla del -2, 27-29, praticamente sulla sirena.

Un primo tempo decisamente ben giocato dalla Ren-Auto che colma il gap fisico con energia e voglia e si porta a casa il parziale del secondo quarto, 15-13.

La ripresa inizia alla grande: 4 punti di Noemi Duca riportano avanti l'Happy Basket, 31-30. E' l'ultimo vantaggio della Ren-Auto, che continua comunque a giocare e rimane in scia ogni volta che la Magika prova a scappare. Al 30' il tabellone segna 41-49.

L'ultima frazione segue lo stesso copione delle prime tre: la Magika trova un paio di parziali, ma la Ren-Auto riesce sempre e comunque a rimontare e a rimanere intorno ai sette punti di svantaggio. Ed è un peccato che a 1'30" dalla fine, sul 55-62, gli arbitri prendano una topica evidente: Zarfaoui commette una nitida infrazione di palleggio accompagnato, che tuttavia non viene sanzionata; palla a Dall'Aglio che segna la tripla del -10, 55-65. Per carità, errore ininfluente nella sostanza, ma questa Ren-Auto aveva meritato sul campo di chiudere con uno scarto inferiore. Finisce 59-70.

IL TECNICO "Atteggiamento giusto, sono molto contento - commenta coach Rossi -. Siamo in un percorso di 12 partite tutte difficili, il nostro obiettivo è continuare a crescere: stiamo recuperando la forma, stiamo provando cose nuove in attacco e la zona in difesa. Stasera non ci è andata bene, ma la Magika è una squadra costruita per vincere il campionato con una fisicità importante. La squadra mi ha fatto comunque un bel regalo di compleanno perché nella sconfitta ha lottato fino alla fine: stiamo lavorando bene, dobbiamo cercare di arrivare preparate per vincere le partite alla nostra portata. Volevo provare a far giocare tutte ma non ci sono riuscito, ma le ragazze avranno altre possibilità. Avevo chiesto alla squadra delle cose, le hanno fatte e spero che vedremo presto i risultati anche sul tabellone".

La Ren-Auto tornerà in campo a Scandiano (RE) sabato 26 febbraio, alle ore 20.30, per il match con la Pall.Scandiano 2012.

Il tabellino

REN-AUTO-Magika Castel San Pietro 59-70

REN-AUTO: Novelli 6, Duca E. 4, Duca N. 12, Riva, Renzi 6, Capucci 13, Castellani, Lazzarini 6, Tiraferri 8, Mescolini 2, Gambetti, Mongiusti 2. All. Rossi

Magika: Caprara, Zarfaoui 9, Venturoli 4, Rosier 20, Zuffa, Parrinello 8, Dall'Aglio 12, Melandri 11, Bassi, Curti, D'Agnano 6. All. Martinelli

Arbitri: Moro e Vaccarella

PARZIALI: 12-16; 15-13; 14-20; 18-21