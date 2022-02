Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:50 - 19 Febbraio 2022



Oggi (sabato 19 febbraio) sono ripartite le gare di ciclismo amatoriale in Romagna. In particolare molto attesa dagli appassionati la prima tappa del piccolo giro di Romagna, gara che si svolge all'interno del circuito di Imola. A conquistare la vittoria è stato Silver Lazzari (Benessere e Sport), piazzamenti per Celato Bartolomeo (2°) e Sancisi Michele (5°). Il riminese mette la firma sulla categoria master M5, secondo posto per Ferrarini Andrea, terzo Galeotti Manuele.