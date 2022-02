L'aperitivo o la cena al teatro Galli, successo per la speciale iniziativa I prossimi eventi in programma: l'8 marzo la cena per la giornata delle donne

Attualità Rimini | 16:01 - 19 Febbraio 2022 Teatro Galli di Rimini. Colazioni, aperitivi e cene al bar del Grifone del teatro Galli di Rimini, un'occasione particolare per vivere un luogo di cultura anche al di fuori delle rappresentazioni artistiche. L'iniziativa, studiata da VisitRimini, comune e Summertrade, ha riscosso un buon successo nei primi appuntamenti, che hanno coinvolto circa 300 persone. I prossimi sono in programma sabato 26 febbraio alle 18, con l'aperitivo spagnolo, domenica 6 marzo con la colazione americana (turni alle 9.30 e 10.30), infine la cena in occasione della giornata delle donne, martedì 8 marzo, a partire dalle 20. Gli eventi sono a numero chiuso e a prenotazione, info www.visitrimini.com.











