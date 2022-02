Green pass: Fipe a Bonaccini, "sanzionare solo clienti senza" 

Attualità

Rimini

| 15:24 - 19 Febbraio 2022

Se durante un controllo delle forze dell'ordine un cliente viene trovato sprovvisto di green pass, la sanzione dovrebbe scattare solo a suo carico e non anche all'indirizzo del gestore del locale. Lo chiede Fipe-Confcommercio in una lettera al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, auspicando un "cambio di passo" nelle regole sul certificato verde per le imprese di ristorazione. Il presidente regionale Matteo Musacci sottolinea l'esigenza di un ripensamento del sistema delle sanzioni e chiede a Bonaccini di sostenere questa tesi in conferenza delle Regioni. "In questi mesi - sottolinea Musacci - bar e ristoranti si sono sobbarcati l'onere di effettuare controlli dei Green pass a tappeto, per spingere sempre più persone a vaccinarsi. A questo punto l'obiettivo è stato raggiunto e praticamente tutti sono provvisti di Green pass. È chiaro che non possiamo andare avanti così all'infinito, anche perché questo lavoro comporta costi e oneri organizzativi tutt'altro che trascurabili per noi imprenditori. Per scovare 4 clienti senza certificato dobbiamo effettuare oltre 100 controlli. È un sistema che non sta più in piedi, divenuto sempre più complicato, basti pensare agli oltre 65 provvedimenti degli ultimi mesi. È giunto il momento - conclude Musacci - di introdurre il principio di autoresponsabilità, così come fatto in molti altri settori".