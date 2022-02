San Vito, rimessa a nuovo l'area giochi del parco di via Casanova

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:58 - 19 Febbraio 2022

Parco di via Casanova a San Vito.



Completato l’intervento nel parco di via Casanova a San Vito, dove è stata installata una nuova struttura gioco in sostituzione della precedente, deteriorata e non più recuperabile.



Con una spesa complessiva di 20.000 euro, da parte dell'amministrazione comunale di Santarcangelo, oltre alla fornitura e all’installazione della nuova torre con scivolo, è stata realizzata una pavimentazione anticaduta. É una soluzione tecnica che garantisce maggiore accessibilità all’area gioco, comprensiva di alcune opere di sottofondazione, piccoli riporti con terreno vegetale e successivo livellamento.



Come quelle installate recentemente in altri parchi di Santarcangelo, anche questa struttura gioco è in plastica riciclata per limitarne l’impatto ambientale e aumentarne la durata nel tempo.