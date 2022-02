Fa inversione nei pressi delle Befane e causa un incidente

Cronaca

Rimini

| 13:18 - 19 Febbraio 2022

Le auto incidentate.



Fa inversione a "U" sulla via Vittime dell'11 settembre, nonostante il divieto, all'altezza delle Befane di Rimini. L'incidente, avvenuto ieri sera (venerdì 18 febbraio), intorno alle 19.30, fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. Un automobilista, alla guida di un Suzuki Vitara, procedeva in direzione mare-monte sulla via Vittime dell'11 settembre: prima di arrivare alla rotonda, per evitare di imboccarla e cambiare il proprio senso di marcia, ha fatto un'inversione a "U", mentre nell'altra corsia sopraggiungevano una Yaris bianca e un furgoncino. La Yaris è stata colpita in pieno sulla fiancata. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con l'ambulanza e la polizia municipale per i rilievi.