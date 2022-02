Rimini Calcio, ricorso per il gol fantasma col Progresso. Arriva la Sammaurese: gioca Pecci?

Sport

Rimini

| 14:03 - 19 Febbraio 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

E' inevitabile che il pareggio per 0-0 sul campo del Progresso non fili via in silenzio. L'episodio del gol fantasma di Tomassini al 40' della ripresa – palla respinta dal portiere Celeste già oltre la linea – ha indotto la società biancorossa ad annunciare reclamo che, corredato da foto e immagini, sarà inoltrato nella giornata di sabato. Si invoca l'errore tecnico con richiesta di ripetere la partita. Staremo a vedere.

ARRIVA LA SAMMAURESE Intanto domenica al Neri arriva la Sammaurese di mister Stefano Protti, squadra al quinto posto con due gare da recuperare, ed in grande in salute: ha vinto quattro delle ultime cinque partite (37 punti cntro i 58 dei biancorossi). Nel Rimini tutti disponibili ma anche qualcuno non al meglio – De Luca, Gabbianelli, Andreis, Piscitella – per cui il tecnico valuterà in extremis la formazione. Di certo, la difesa sarà over nei due centrali Panelli e Carboni con Deratti e Haveri, il quarto under sarà Andreis a centrocampo oppure Pecci su una delle corsie esterne. Vedremo.

Mister Gaburro, che avversario trovate?

"La Sammaurese ha dei valori e gieli riconosciamo, l'affrontiamo quindi con grande rispetto. E' una squadra che per certi versi ci assomiglia per il modo di giocare: aggredisce, non ha grandi centimetri ma buon potenziale tecnico, un giocatore sulla destra, Bonandi, che è simile come movimenti a Gabbianelli. Dal punto di vista tattico gioca un buon calcio”.

Come sta la sua squadra?

“Siamo alla terza partita in otto giorni, abbiamo speso molto e non tutti stanno alla stessa maniera. C’è chi è in grado di fare 90 minuti, chi con qualche minuto in meno. Valuterò come sfruttare al meglio durante i 90 minuti tutte le risorse”.

La società inoltre reclamo...

“Per quanto riguarda il reclamo non ho niente da dire. Penso invece alla partita: l’amaro in bocca quando non vinciamo noi ce l’abbiamo sempre e questa volta è il sapore è ancora più acre perchè c'è la sensazione che ci sia stato tolto qualcosa dall'esterno”.

E' sorpreso dal ritmo tenuto dal Ravenna?

“Forse voi e i tifosi lo siete non io. La rosa, rinforzata a dicembre, è di qualità. In questo campionato le due squadre hanno una media punti elevata, ora siamo in una fase precedente che deciderà come si affrontreanno le due formazioni nello scontro diretto del Benelli, una sfida che sarà molto importante. Bisogna cercare di ottenere il massimo e fare sì che le partite come quella contro il Progresso siano pochissime”.