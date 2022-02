Cattolica, i talenti internazionali della danza al teatro della Regina

Attualità

| 12:28 - 19 Febbraio 2022

Teatro della Regina di Cattolica.



Il teatro della Regina di Cattolica sta ospitando in questo fine settimana l’evento “International Talent Award” dedicato alle promesse della Danza. Le audizioni hanno preso avvio ieri pomeriggio (venerdì 18 febbraio) e porteranno sul palco ballerini e scuole provenienti da tutto il mondo: Australia, Belgio, Lituania, Messico, Repubblica Ceca, Svizzera, Spagna, Francia, Portogallo, Malta, Repubblica di San Marino e naturalmente Italia.



L’appuntamento è curato dal comitato “Metti le ali al talento” in capo alla società sportiva “Ateneo Danza” di Forlì. Durante la cerimonia conclusiva, in programma questa sera, è prevista l’assegnazione di borse di studio per i più talentuosi artisti in erba. L’obiettivo - spiegano gli organizzatori - è “valorizzare i giovani ed offrire loro importanti opportunità a livello educativo/didattico ma anche di impiego per le giovani compagnie. Valorizzare il lavoro delle scuole che viene fatto con tanto sacrificio”.



"L’arrivo inoltre in città di 250 aspiranti danzatori e danzatrici, insieme alle loro famiglie e i loro accompagnatori, in un un periodo di bassa stagione dopo le feste natalizie, testimonia come la cultura oltre ad essere uno stimolante momento di crescita possa essere un significativo volano di sviluppo turistico per la città al di fuori della stagione estiva”, evidenzia Simonetta Salvetti, direttrice dei teatri di Cattolica.