Addio Gianluca Strada, Novafeltria piange la scomparsa di un uomo generoso

| 15:25 - 19 Febbraio 2022

Nel riquadro Gianluca Strada.



Una tragedia inaspettata, che ha colpito tutta la comunità dell'Alta Valmarecchia. Gianluca Strada avrebbe compiuto 49 anni a marzo ed è stato sottratto all'affetto dei suoi cari, proprio mentre si stava spendendo generosamente per un uomo ferito in un incidente stradale, come gli era capitato più volte nella sua vita, da autista soccorritore della Croce Verde di Novafeltria. Venerdì pomeriggio (18 febbraio) l'intervento lungo la via degli Archi, la strada che da Talamello conduce a Novafeltria, per soccorrere un 55enne ribaltatosi con la propria vettura. Poi probabilmente un malore ha causato la morte dell'autista, che ad ogni modo è riuscito ad evitare che ci fossero conseguenze per chi si trovava con lui su quell'ambulanza, compreso il 55enne, trasportato in ospedale da un altro equipaggio della Croce Verde, attivato nell'emergenza.



La Croce Verde di Novafeltria ha voluto così ricordare Gianluca: "La nostra cooperativa piange la scomparsa di un figlio, a fatica troviamo le parole giuste per questa terribile tragedia e ancora più a fatica riusciamo a credere che sia successo per davvero. Luca sei venuto a mancare proprio mentre compivi il tuo dovere, con quella divisa che indossavi da oltre 30 anni e che ora ti accompagnerà lassù in cielo". La Croce Verde ringrazia inoltre il personale del 118, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco intervenuti, per l'umanità e la professionalità dimostrata in queste delicate circostanze. "Vogliamo ricordare un bravo ragazzo, disponibile e ben voluto da tutta la nostra comunità", lo ricorda l'amministrazione comunale di Talamello: Strada era infatti residente a Ca' Fusino. "Un ragazzo, una brava persona, un caro amico, buono, sorridente, leale, ci ha lasciati. Difficile trovare le parole per descrivere il nostro stato d'animo, la nostra tristezza", scrive invece su Facebook il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini. Tantissimi i messaggi di cordoglio nelle ultime ore e sono stati in tanti a sottolineare l'umanità di Gianluca e il suo impegno verso il prossimo, il tatto e la professionalità nell'occuparsi degli anziani che trasportava, nell'ambito del servizio di assistenza per privati fornito dalla sua cooperativa. In passato era stato anche Vigile del Fuoco presso il distaccamento di Novafeltria.



Lunedì prossimo (21 febbraio) arriverà la decisione della procura sull'autopsia. Ancora non fissata quindi la data del funerale. La redazione di altarimini.it porge le condoglianze alla famiglia.



ric.gia.