Urban Center ‘Riccione in Corso’: in paese nasce il ‘negozio’ per pensare la città

Attualità

Riccione

| 10:18 - 19 Febbraio 2022

L'Urban Center in Paese.

Un “negozio” in paese, nel cuore del borgo cittadino lungo l’antica via Flaminia, che ora è Corso Fratelli Cervi: si tratta dell’ Urban Center ‘Riccione in Corso’, a gestirlo sarà l’amministrazione e sarà un luogo pubblico, di incontro e dialogo, di comunicazione fisica della ‘città in corso’ sia in senso operativo che progettuale. Qui i cittadini potranno accedere per avere informazioni sulle opere in esecuzione ma soprattutto dialogare, in forma singola ed associata, sulle nuove strategie di sviluppo urbano, partendo dal masterplan di Riccione Paese, il borgo antico, sino a tutta la città. Uno spazio aperto dove organizzare eventi di partecipazione e laboratori di approfondimento partendo dalla valorizzazione commerciale di Riccione Paese per indagare, quartiere per quartiere, tutta la città.



“Condividere i luoghi e pensarli insieme”



"Abbiamo voluto un luogo fisico, accessibile e visibile, nel cuore della nostra Riccione, per favorire lo scambio di idee, condividere visioni, ascoltare e raccontare come la città sta già cambiando e come diventerà nei prossimi anni - ha spiegato il-. Condividere i luoghi della città, per noi significa frequentarli ma anche immaginarli insieme mentre si ri-costruiscono. Questo perché la città è casa e la sua riqualificazione deve coinvolgere le persone che la abitano. Coniugare centro, mare e quartieri residenziali è stato, negli anni di legislatura un ambito d’intervento importante per la nostra Giunta, lo dimostrano le opere iniziate e finite, le strade asfaltate, le scuole riqualificate, i parchi rigenerati e ricreati, le alberature ripensate salvaguardando quelle di specie protette, i viale commerciali da troppo tempo lasciati soli. Ecco perché una volta riqualificati tutti i quartieri residenziali, tutte le scuole e l'ospedale, punti fondamentali nella vita di tutti noi, guardiamo al futuro con il progetto Boeri per viale Ceccarini e il porto. Urban Center ‘Riccione in Corso' sarà il luogo dove approfondire tutti questi importanti temi".