Le spose di Roberta, a Portoverde di Misano l’Open Day dedicato agli sposi

Attualità

Misano Adriatico

| 23:05 - 18 Febbraio 2022

La titolare Roberta Balducci.

Domenica 20 febbraio, nel prestigioso Atelier Le Spose di Roberta, a Portoverde di Misano Adriatico in Via del Ciglio 28, si svolgerà l'Open House Sposi, dove la bellissima titolare Roberta Balducci, in collaborazione con altri personaggi addetti ai lavori, hanno invitato tante coppie di futuri sposi.



Finalmente ti ha fatto la proposta...e ora? Adesso arriva il momento più importante, quello di creare il matrimonio che hai sempre sognato. Un evento interamente dedicato ai futuri sposi, che ti permetteranno di semplificare enormemente l'organizzazione del matrimonio, incontrare in un unico luogo le aziende Top (quelle con più recensioni positive), aperitivo e musica dal vivo.



Open House Sposi si terrà domenica 20 Febbraio presso Le Spose di Roberta dalle ore 14.30 alle 19

Per info : 0541 1836838 - 328 8838550. Ingresso consentito solo con Green Pass e Mascherina.