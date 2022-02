Basket B, RivieraBanca-Aurora Jesi: ecco gli avversari

Sport

Rimini

| 21:12 - 18 Febbraio 2022

Prosegue senza sosta il tour de force per RivieraBanca Basket Rimini che domenica 20 febbraio alle ore 18 sarà di scena per il terzo impegno in sette giorni, nello specifico la quinta giornata del girone di ritorno presso il PalaTriccoli contro Aurora Basket Jesi, formazione attualmente in dodicesima posizione con 13 punti (record: 7-12, un punto di penalizzazione).

La gara d'andata si sarebbe dovuta disputare domenica 31 ottobre, ma a causa di molteplici rinvii Covid si è giocato solamente poco più di due settimane fa, precisamente mercoledì 2 febbraio: i nostri biancorossi si sono imposti sulle tavole amiche del PalaFlaminio per 90-72.

La formazione allenata da Coach Francesco Francioni che i biancorossi incontreranno domenica è pressochè la stessa di inizio febbraio, con qualche differenza dettata da esigenze di infortuni e rotazioni. In primis, c'è da segnalare l'assenza nelle ultime due partite del play/guardia classe 1998 Flavio Gay a causa di un problema fisico patito alla fine della partita proprio contro RivieraBanca al Flaminio.

Attenzione, per quanto riguarda le seconde linee, alla guardia classe 2003 Memed Rezart che si sta conquistando sempre più minuti ed è reduce, in particolare, da una super prestazione pur nella sconfitta contro Imola: per lui 21 punti con 5/7 da tre punti e 26 di valutazione, top scorer dei suoi.

Infine, sta trovando sempre più spazio la guardia classe 2003 Alex Ginesi, autore di 6 punti in 17' nella sfida del Flaminio.