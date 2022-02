Hotel di Riccione a caccia di personale, appello ai giovani

Turismo

Riccione

| 18:11 - 18 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

Le aspettative sono molto positive per la prossima stagione turistica, secondo gli albergatori della Riviera romagnola. Due le sfide da qui ai prossimi mesi: la ricerca del personale e il caro bollette. Gli operatori stanno già vagliando i curriculum per le festività pasquali. "Memori delle difficoltà dello scorso anno, quest'anno la ricerca è partita ancor prima e con maggior lena", afferma l'albergatore e presidente di Federalberghi Riccione Bruno Bianchini, interpellato dall'ANSA. Un problema, quello della carenza del personale, che "c'è sempre stato" e che "negli ultimi due anni si è acuito in maniera particolare", spiega il presidente rivolgendo un appello a candidarsi, "soprattutto ai giovani" nei quali vede "una riscoperta dei valori relativi al lavoro in ambito turistico". Le prospettive per la stagione sono "incoraggianti" già dall'imminente primavera. "Se ci saranno i miglioramenti che auspichiamo sul versante pandemico e normativo - afferma l'albergatore -, è presumibile pensare che i numeri delle aperture pasquali saranno in linea con le aspettative ed è pensabile che ci sia lavoro". La pandemia non è però l'unica incognita. "Voglio sperare che gli aumenti dei costi e dei prezzi a cui stiamo assistendo - prosegue Bianchini - non vadano a influenzare la propensione al consumo della vacanza".