Covid Rimini: due decessi, +1 terapie intensive. Ma trend ricoveri in costante calo

Attualità

Rimini

| 16:37 - 18 Febbraio 2022

Bollettino Covid 18 febbraio 2022.



Due decessi di pazienti affetti da Covid nel nostro territorio, un uomo e una donna, età media 90 anni, mentre in regione sono in totale 27, età media 82 anni.



I nuovi casi nel riminese sono 304, in settimana 1516. Media settimanale 303, in calo (nelle ultime tre settimane è calata da 1140 a 805 poi a 467). In Regione 3.448 casi su 26.947 tamponi, tasso di positività al 12,8%.



Sul fronte ricoveri, a Rimini salgono a 10 i pazienti in terapia intensiva (+1). in regione sono 96 (-6), 50 non vaccinati (-3) e 46 vaccinati (-3). Nei reparti Covid si scende a quota 1.769 ricoveri (-68).