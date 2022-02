Novafeltria, il 28 febbraio aprono le porte dell'Rsa per gli anziani

Attualità

Novafeltria

| 07:32 - 21 Febbraio 2022

Lunedì 28 febbraio gli anziani assistiti presso la casa di riposo di Talamello saranno trasferiti nella casa residenza per anziani di Novafeltria, nei pressi dell'ospedale Sacra Famiglia. Entra dunque pienamente in funzione la struttura, con 28 posti letto, che nei mesi dell'emergenza pandemica era stata impiegata prima come hotel Covid, poi come centro vaccinale. "Nei prossimi mesi termineranno i lavori al piano superiore della Rsa", spiega il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini. Qui verranno trasferiti la casa della salute, attualmente collocata all'ospedale Sacra Famiglia, e gli uffici dell'Ausl di piazza Bramante. "Piano piano si sta delineando la nostra cittadella della salute, per la quale stiamo lavorando da diversi anni", aggiunge il sindaco. In piazza Bramante, come anticipato da altarimini.it, verranno invece trasferiti l'ufficio tecnico, la sede della polizia municipale e altri servizi. Nel contempo, Novafeltria affronta la coda della quarta ondata Covid: "La situazione è sotto controllo, ci sono casi Covid, ma la stragrande maggioranza sono pauci-sintomatici. Non possiamo ancora calare la guardia, però stiamo vivendo un periodo un po' più leggero", evidenzia il primo cittadino novafeltriese. (r.g.)