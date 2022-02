Calcio RSM: per Tre Penne e La Fiorita testacoda con Cosmos e Juvenes

Sport

Repubblica San Marino

| 16:11 - 18 Febbraio 2022

Inizierà domani, con quattro anticipi, il ventiduesimo turno di Campionato Sammarinese 2021-22. Due testacoda, come quelli che vedranno Tre Penne e La Fiorita affrontare Cosmos e Juvenes-Dogana, ma anche incontri in grado di ribaltare una stagione – si veda Pennarossa-Fiorentino, ma anche Cailungo-Murata. Nel palinsesto di domenica brilla per importanza Folgore-Virtus, che rappresenta una chiamata per la corsa al quarto posto, considerato anche il turno di riposo che tocca alla Libertas. Il Tre Fiori vuole ripartire contro il San Giovanni, mentre Domagnano-Faetano è un esame di maturità per entrambe.

Il Cailungo ha perso solo una partita delle ultime cinque, ma i pareggi non bastano più ai Rossoverdi che affronteranno un Murata tornato a vincere nell’infrasettimanale col Cosmos. Cristian Protti, grande ex della sfida – con tanto di un gol in Champions League da giocatore del Murata – dovrà fare a meno dello squalificato Santucci, mentre non pendono squalifiche sul capo de giocatori di Fabbri. Per il Cailungo, vincere significherebbe non perdere terreno rispetto al quart’ultimo posto, nella peggiore delle ipotesi.

Obiettivo anche di Cosmos e soprattutto Juvenes-Dogana, benché il calendario sia inclemente per le due formazioni di Serravalle. I Gialloverdi sono infatti chiamati ad affrontare il Tre Penne capolista, che non vince da due partite e, nonostante ciò, è stato in grado di incrementare il vantaggio sulla prima inseguitrice (+7). Tra le file di Ceci mancherà Righini, squalificato: la notizia lieta per i biancoazzurri è il ritorno al gol di Pieri, rientrato di recente da un grave e lungo infortunio. Tre vittorie del Tre Penne in altrettanti precedenti stagionali, ma nei due di Coppa Titano il Cosmos aveva spaventato il club di Città segnando in entrambe le occasioni due reti.

La Juvenes-Dogana, dopo essere naufragata nella tempesta Fiorentino, dovrà tenere la barra dritta nel confronto con una La Fiorita arrabbiata per la sconfitta maturata mercoledì sera con la Virtus. Gli uomini di Lasagni non sono riusciti a tradurre in rete le occasioni create, difettando in termini di concentrazione in alcune circostanze – come quella che ha portato al raddoppio dei Neroverdi dell’ex Bizzotto. C’è da scommettere che i vicecampioni di San Marino non si faranno trovare impreparati due volte nella stessa settimana e servirà la miglior versione della Juvenes-Dogana, benché al netto degli squalificati Giangrandi e Boldrini, per tenere testa ad una delle squadre più complete di San Marino.

Si gioca domani anche Pennarossa-Fiorentino. Separate da due soli punti in classifica, vogliono entrambe capire se poter pensare in grande: di certo, l’aver recuperato Ben Kacem e la contestuale crescita di Abouzziane hanno donato tutta un’altra dimensione al Fiorentino, in serie aperta di vittorie da tre partite. Il Pennarossa è imbattuto da quattro incontri, dove ha incamerato sette punti. Pesa l’assenza di Calzolari nel comparto Rossoblù, mentre Selva si augura di poter svuotare almeno in parte l’infermeria in vista di questo importante incontro.

A prendersi la scena domenicale è senza dubbio Folgore-Virtus. I campioni in carica vivono un’altalena di risultati dall’inizio della stagione e scontano un ritardo di cinque lunghezze del quarto posto. Occupato proprio dalla Virtus, reduce dal colpaccio di mercoledì sera. Le reti di Angeli e Raiola hanno portato in dote tre punti contro La Fiorita, ma anche il quinto clean-sheet consecutivo. La migliore difesa del torneo affronterà la seconda, in termini di efficienza difensiva: non ci si aspetta una partita con tanti gol, ma di certo emozionante e potenzialmente decisa da un episodio. Che non potrà essere attribuito a Baiardi: il metronomo e capitano della Virtus, infatti, è appiedato dal giudice sportivo.

San Giovanni-Tre Fiori è la curiosa sfida tra allenatori in diffida: sia Tognacci che Sperindio dovrebbero lasciare la panchina ai rispettivi vice nel prossimo turno, in caso di ammonizione nel confronto che si giocherà domenica a Fiorentino. Interessate da dinamiche contrapposte di classifica, entrambe inseguono punti pesanti. Il Tre Fiori è ad otto lunghezze di distanza dal primato ed una dal secondo posto. Il San Giovanni, invece, cerca una vittoria che manca da troppo tempo per mettersi al riparo soprese che potrebbero inficiare l’approdo al turno preliminare dei play-off. Rebus in attacco per Tognacci, che non potrà contare sugli squalificati Montebelli e Mema, dovendo rinunciare anche a Marigliano – la cui stagione è finita anzitempo. Nel Tre Fiori mancherà Della Valle, espulso nell’infrasettimanale col Fiorentino e arruolabile per il delicato incontro con la Virtus della settimana prossima.

Dovrà fare a meno di due titolari anche Mancini: il suo Domagnano mancherà in regia di Bacchiocchi, a segno proprio contro il Tre Fiori appena due giorni fa. Insieme a lui, anche Morena sarà costretto a spingere i compagni solo dalla tribuna. Non conta assenze per squalifiche il Faetano di Girolomoni, che sarà sostituito in panchina da Maurizio Gasperoni. Il Faetano è incappato recentemente in una sconfitta di misura con la Folgore che non ne ha ridimensionato la più che positiva stagione. Un nuovo successo permetterebbe ai Gialloblù di avvicinare le prime posizioni, con un aiuto del calendario che vuole la Libertas spettatrice interessata di questo turno.