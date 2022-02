Rimini, la Fipe Confcommercio boccia il Green Pass rafforzato

Attualità

Rimini

| 16:06 - 18 Febbraio 2022

É il Green Pass rafforzato il tema dell'ultimo intervento di Gaetano Callà, presidente di Fipe Confcommercio Rimini, che pur non invocando esplicitamente una revoca di queste ultime restrizioni, evidenzia le criticità che esse comportano. In primis c'è un'incertezza legata alla durata di queste regole, recentemente entrate in vigore. A metà marzo i titolari di bar, ristoranti e locali di intrattenimento devono iniziare a pianificare in vista dei ponti e delle festività pasquali, organizzando quindi il proprio staff, ma qualora rimanesse in vigore l'attuale normativa, l'offerta di personale sul mercato diminuirebbe in maniera significativa, essendoci lavoratori fermi per il mancato possesso della certificazione verde. Elevato dunque il rischio di rimanere senza i dipendenti sufficienti a gestire l'attività lavorativa. "Sul nostro territorio, affamato di competenze soprattutto nel settore della ristorazione, si è innescata una grande concorrenza tra titolari di esercizi che si stanno contendendo le figure professionali più richieste", evidenzia Callà. Lo stesso Green Pass rafforzato, sottolinea Callà, è diventato inoltre un problema nel rapporto con i clienti: "Sono nostri amici e dire non entri a chi non ha il Super Green Pass è davvero difficile e sconfortante".