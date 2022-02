Torna a Novafeltria "Voci nel Montefeltro", annunciata l'edizione 2022 dopo due anni di stop

| 07:28 - 20 Febbraio 2022



di Nicola Guerra



Riaprono dopo due lunghi anni di stop causati dalla pandemia le aule dell'Accademia Lirica "Voci nel Montefeltro" di Novafeltria. Lo annuncia la direttrice organizzativa Aldona Grzesiukiewicz che dal 2003 assieme al direttore artistico Ubaldo Fabbri è la promotrice di questo prestigioso e affermato progetto che ogni anno porta in paese centinaia di studenti provenienti da tutto il mondo. Per l'anno 2022 saranno oltre 200 i cantanti lirici che dagli Stati Uniti, dal Giappone, dalla Polonia e da altri paesi verranno a Novafeltria da metà giugno fino a settembre per seguire le lezioni di Fonetica e dizione italiana per il Belcanto del maestro Fabbri. Tra gli altri insegnamenti l'accademia si occupa della formazione in Pratica dello spartito, Tecnica vocale e della lingua italiana. Gli studenti saranno inoltre protagonisti del Montefeltro Festival che si svolgerà, in contemporanea agli studi, su tutto il territorio della Valmarecchia e della provincia di Rimini con spettacoli interamente dedicati all'Opera Lirica. "Ce l'abbiamo fatta!" commenta la direttrice Aldona "Finalmente, dopo questi due anni in cui siamo riusciti ad organizzare solo un'esigua quantità di eventi, torneremo a svolgere le nostre attività come nel periodo pre-Covid. Le lezioni si svolgeranno come da tradizione nella nostra sede storica di Palazzo Lombardini. Siamo ora al lavoro per organizzare il tour degli spettacoli con tutti i comuni e teatri che da anni ci ospitano."



L'entusiasmo è palpabile, non solo da parte dell'organizzazione. Quest'anno infatti, c'è stato un vero e proprio boom di iscritti, tanto che la direzione si è vista dover chiudere le candidadature, in quanto sarebbe stato impossibile gestire la sistemazione logistica di tutti gli studenti.

A tal proposito, l'Accademia Voci nel Montefeltro rinnova l'invito a chi fosse interessato ad affittare case e appartamenti agli studenti che, a partire dal 18 giugno, arriveranno in paese per tutta l'estate. Chiunque volesse può telefonare al 331 4269561.

La comunità di Novafeltria si prepara ad accoglierli ed anche le vie e le attività del centro sono pronte a ricevere gli amichevoli ospiti internazionali.