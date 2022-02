Calcio RSM, La Fiorita vuole tornare al successo dopo lo stop di mercoledì

Sport

Repubblica San Marino

| 15:44 - 18 Febbraio 2022

Lorenzo Lunadei (credit FSGC).

Dopo aver incassato la prima sconfitta del 2022 La Fiorita è pronta a tornare in campo in cerca di riscatto. Domani, a Domagnano, i gialloblù affronteranno la Juvenes Dogana per dimostrare che lo stop subito contro la Virtus è già acqua passata.

“Purtroppo il calcio è fatto anche di episodi – commenta il centrocampista sammarinese Lorenzo Lunadei – e questa volta siamo stati sfortunati, subendo gol sulle uniche due occasioni dei nostri avversari. Rispetto alle sfide con Tre Fiori e Tre Penne, dove siamo riusciti a recuperare lo svantaggio grazie agli elementi che abbiamo i rosa che rendono più facile ribaltare il risultato, questa volta, pur provandoci, non ci siamo riusciti. Il merito va ai nostri avversari che sono stati bravi a chiudersi e a difendere il risultato. Noi, dal canto nostro, siamo stati un po’ meno precisi del solito sotto porta. Sappiamo che può esserci una partita no, l’importante è rialzarsi”.

Cosa che i gialloblù proveranno a fare già da domani, contro sulla squadra sulla carta abbordabile. “La partita ci vede come favoriti – prosegue Lunadei – ma abbiamo avuto la prova di recente che non esistono partite più facili di altre. Domenica abbiamo vinto con la prima in classifica e mercoledì sera abbiamo perso contro una squadra che ci è dietro in classifica. Non bisogna mai abbassare la guardia, occorre rimanere concentrati”.

Concentrati per non perdere di vista il cammino che è stato tracciato.“Stiamo rispettando gli obiettivi – commenta Lunadei-. Il campionato si decide ai play off e attualmente siamo secondi con molte partite ancora davanti. Possiamo tranquillamente giocarcela”.

A livello personale, dopo un po’ di alti e bassi, Lunadei sembra aver ritrovato la condizione.“La mia stagione era partita molto bene – racconta -, ma poi ho avuto due infortuni muscolari e il Covid, che mi hanno un po’ rallentato. Ora sto rientrando – conclude - e spero di poter essere utile alla squadra”.

Si gioca sabato a Domagnano alle ore 15:00. La Fiorita scenderà in campo con il lutto al braccio per la scomparsa di Attilio Bonifazi, uno dei soci fondatori del club.