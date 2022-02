Basket D, i Tigers finalmente in casa: arriva il Russi

Sport

VillaVerucchio

| 15:36 - 18 Febbraio 2022

Si ritorna alla Tigers Arena. Dopo oltre due mesi dall’ultima apparizione casalinga, Fast Coffee Villanova Tigers riprende il cammino nel campionato di serie D (girone C) sul parquet di casa, di fronte ai propri tifosi (ancora al 35% della capienza, purtroppo). I numeri dicono 11 gare disputate, 8 vittorie, 755 punti fatti, 657 subiti, 16 punti in classifica, seconda forza del torneo in compagnia di Giardini Margherita (ma con la migliore differenza negli scontri diretti).

Sabato 19 febbraio, alle ore 21.00, le Tigri di Villa Verucchio ospitano Russi, di coach Tesei.

Il roster di Villanova ancora una volta è falcidiato da infortuni e malattie: mancheranno infatti l’ala Tomasi, la guardia F. Guiducci e l’ala Parri.

“Con un paradosso dico che ci siamo abituati all’emergenza. – fotografa la gara di sabato il coach biancoverde Cristian Evangelisti - Giocheranno tanti under, perché Villanova ha un buon settore giovanile. Quella con Russi è una gara da giocare senza guardare la classifica. Russi ha appena battuto Selene S. Agata, si è rinforzata con il centro Senni ed è molto milgiorata come squadra. Verranno a Villa Verucchio carichi, per la prestigiosa vittoria ottenuta sulla seconda in classifica.

Su tutti spicca l’eterno Porcellini, sul quale dovremo montare una difesa attenta ma in generale i Tigers dovranno giocare al massimo della condizione”.

Dal punto di vista tattico, il coach ha le idee chiare: “Aggressività e difesa. Gli esterni si dovranno sacrificare marcando anche i lunghi avversari. Dobbiamo prepararci a lottare anche dal punto di vista fisico, in attacco cercheremo di sfruttare i vantaggi che vengono dal fatto di essere atipici”.

Obiettivo, coach?

“Mai come in questa occasione occorrerà dare il 120% e riprendere il ritmo. Vogliamo mettercela tutta, giocare divertendosi e fare di tutto per portare a casa il risultato”.

La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Villanova Basket Tigers e asd Santarcangiolese, e sarà trasmessa mercoledì 23 febbraio alle ore 22.30 su IcaroTv