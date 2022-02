Rimini: hub vaccinale del Toys diventerà permanente, a prescindere dal Covid

Attualità

Rimini

| 15:36 - 18 Febbraio 2022

Hub vaccinale di Rimini.



Mentre alcuni hub vaccinali regionali chiuderanno, a cauas del calo di prenotazioni e della bassa affluenza, quello di Rimini, posto sulla consolare per San Marino, rimarrà aperto e diventerà permanente. Qui verranno fatti convergere "i diversi percorsi vaccinali a cui la popolazione deve sottoporsi, a prescindere dal vaccino legato al contrasto del Covid", spiega l'assessore alla sanità Kristian Gianfreda. Un hub dunque non necessariamente riservato alla somministrazione del vaccino anti Covid, come riferisce l'assessore, e che rientri in un modello di sanità nuovo, "resilente ai cambiamenti e alle sfide future", sia "quando si ripresenteranno situazioni straordinarie che in periodi di normalità".