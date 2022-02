Rimini, plauso dell'assessore Gianfreda al governo per il bonus psicologo

Attualità

Rimini

| 14:55 - 18 Febbraio 2022

Kristian Gianfreda.



Reazioni positive della politica riminese alla notizia dell'istituzione del bonus psicologo. L'assessore alla sanità del comune di Rimini Kristian Gianfreda sottolinea "il cambio di direzione da Roma che si tradurrà in un'integrazione delle nostre misure territoriali", sottolineando l'impegno, quale presidente del distretto socio sanitario di Rimini Nord, affinché tale bonus fosse previsto quantomeno a livello locale, dopo la prima bocciatura da parte del governo.



Il governo ha stanziato 20 milioni, la metà per il potenziamento delle strutture sanitarie che forniscono sostegno psicologico e per il reclutamento di nuovi professionisti, l'altra metà in contributi da destinare ai privati cittadini, per un massimo di 600 euro (50 euro per 12 sedute). "Lo stare bene o male con sé stessi si riflette in ogni ambito della nostra vita, sia nelle nostre routine quotidiane sia lavorative. Non è soltanto una questione individuale, ma collettiva, sociale. E proprio per questo, quando parliamo di ripresa dell'Italia, o di ripresa economica, non possiamo trascurare anche la ripresa sotto il profilo del benessere psicologico", evidenzia Gianfreda.



Soddisfatta anche Nadia Rossi, consigliere riminese dell'assemblea regionale: "misure indispensabili per rispondere all'emergenza della salute mentale acuita da due anni di pandemia, che ha colpito principalmente ragazzi e fasce deboli della popolazione: bene quindi la distribuzione dei sostegni basati sull'Isee". Al contempo, evidenzia, "questo è un modo per non lasciare sole le aziende sanitarie locali, i Comuni e le Regioni, e soprattutto non creare disparità tra questi, a scapito dei cittadini". Rossi sollecita le istituzioni a considerare la salute mentale come un tema centrale delle politiche dei prossimi anni: "come ho sottolineato negli atti che ho presentato in Regione Emilia-Romagna, va sollecitata una riforma organica dell'assistenza psicologica, da inserire all'interno delle cure primarie garantite dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale". Il bonus non basta, "va fatto di più ed in maniera capillare sui territori, passando per le Case di comunità, le scuole, le aziende sanitarie locali", chiosa Rossi.