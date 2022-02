Covid: Bonaccini, "serve qualche miliardo per spese sanità" 

Attualità

| 14:41 - 18 Febbraio 2022

Stefano Bonaccini.

"Quello delle spese sostenute per il Covid è un tema sacrosanto. Ringrazio il Governo che per il 2021 ci ha riconosciuto un miliardo di euro, andando vicino alle nostre richieste (1,2 miliardi, ndr), ma ora attendiamo qualcos'altro per il 2022, credo ci serva qualche miliardo". È questa la richiesta espressa stamani (venerdì 18 febbraio) dal presidente della giunta regionale Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in merito alle risorse che lo Stato dovrebbe garantire alle Regioni per coprire gli esborsi sostenuti per far fronte alla pandemia. Bonaccini chiede che vengano riconosciute spese "che non vadano ad aprire buchi nei bilanci - ha aggiunto - per altro sempre ben gestiti. Sono spese che abbiamo sostenuto per curare le persone, per fare prevenzione, ricoverare e vaccinare. Se l'Italia oggi è uno dei Paesi che ha vaccinato di più, è merito di una eccellente struttura commissariale, ma soprattutto delle nostre Asl, che hanno risposto in maniera importante e sempre puntuale sul campo. Voglio avere fiducia che come avvenuto per il 2021, - ha concluso - anche per quest'anno ci sia riconosciuto quanto abbiamo sostenuto".