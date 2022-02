Misano, 180.000 metri cubi di sabbia per contrastare l'erosione della costa

Attualità

Misano Adriatico

| 14:14 - 18 Febbraio 2022



Sono 180.000 i metri cubi di sabbia per le spiagge di Misano Adriatico, in merito al progetto di ripascimento della costa romagnola finanziato dalla Regione. Sono poco meno di 1.700 i metri di arenile interessati nel territorio misanese.



Il ripascimento del tratto tra Portoverde e Rio Agina, operato attraverso una grande condotta da 2 km di lunghezza e 900 mm di diametro che consentirà di far arrivare direttamente sulle spiagge 25 mila metri cubi di sabbia al giorno, è in programma dall'8 al 25 aprile, mentre le zone 1 e 2 di Misano verranno incluse nell'intervento di Riccione. "Siamo contenti di questa opera di ripascimento, operata dalla Regione, che ci consentirà di fare trovare le nostre spiagge pronte per la bella stagione – commenta l'assessore al demanio Manuela Tonini -. Nell'incontro di ieri abbiamo anche auspicato che l'arenile venga ripristinato al meglio per il periodo pasquale, così da potersi presentare in buone condizioni per i turisti".