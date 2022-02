Calcio B, nello staff di Bisoli al Cosenza gli ex Rimini Chiodi e Bizzarri

Sport

Rimini

| 14:05 - 18 Febbraio 2022

Danilo Chiodi assieme a mister Pierpaolo Bisoli.

Definito lo staff tecnico di mister Pierpaolo Bisoli, il nuovo allenatore del Cosenza. L’allenatore bolognese ha voluto al suo fianco nuovamente sia Marco Bizzarri sia Danilo Chiodi. Bizzarri, classe ’67, ex Rimini per quattro stagioni di cui tre di C2 (1999-2004) sarà il preparatore dei portieri. Con il tecnico ha già lavorato alla Cremonese nella scorsa stagione. Il preparatore atletico anche vice allenatore. Il preparatore atletico e vice allenatore invece sarà Danilo Chiodi, classe ’71, già nello staff di Bisoli dal 2017, pure lui ex Rimini Calcio.